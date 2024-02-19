МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" ("дочка" РЖД) осуществила поставки мяса птицы в Китай из одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России, сообщается в Telegram-канале РЖД. ЕК начала расследование против китайской вагоностроительной компании

"Компания "РЖД Логистика" организовала экспортную отправку в Китай мяса птицы для одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что груз перевезли по схеме "от двери до двери". На первом этапе его доставили автотранспортом с завода-производителя в Ростовской области на станцию Чехов в Подмосковье, а дальше мясо птицы в автономных рефконтейнерах "РЖД Логистики" отправили по железной дороге до Чэнду (КНР), а оттуда на автомобилях — до пункта назначения в Шанхае.

"РЖД Логистика" занимается перевозкой, хранением и экспедированием груза, организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.