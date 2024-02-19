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"РЖД Логистика" поставила мясо птицы в Китай
Сельское хозяйство
Новости
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"РЖД Логистика" ("дочка" РЖД) осуществила поставки мяса птицы в Китай из одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России, сообщается в Telegram-канале РЖД. "Компания... ПРАЙМ, 19.02.2024
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, китай, ржд логистика, мясо птицы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "РЖД Логистика" ("дочка" РЖД) осуществила поставки мяса птицы в Китай из одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Компания "РЖД Логистика" организовала экспортную отправку в Китай мяса птицы для одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России", — говорится в сообщении.
Компания также сообщила, что груз перевезли по схеме "от двери до двери". На первом этапе его доставили автотранспортом с завода-производителя в Ростовской области на станцию Чехов в Подмосковье, а дальше мясо птицы в автономных рефконтейнерах "РЖД Логистики" отправили по железной дороге до Чэнду (КНР), а оттуда на автомобилях — до пункта назначения в Шанхае.
"РЖД Логистика" занимается перевозкой, хранением и экспедированием груза, организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.