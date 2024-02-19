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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240219/843108646.html
На Украине пожаловались на сокращение экспорта зерна из-за Польши
Сельское хозяйство
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Экспорт украинской агропродукции через Польшу из-за блокирования границы упал в четыре раза по сравнению с 2022 годом, сообщил украинский министр развития общин, территорий и... ПРАЙМ, 19.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, польша, агропродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Экспорт украинской агропродукции через Польшу из-за блокирования границы упал в четыре раза по сравнению с 2022 годом, сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"В январе через Польшу транзитом мы экспортировали всего 300 тысяч тонн… В 2022 году через Польшу транзитом мы экспортировали 1,3 миллиона тонн. Цифры были в четыре раза больше", — сказал Кубраков в эфире всеукраинского телемарафона.
По его мнению, происходит искусственное блокирование пунктов пропуска на украинско-польской границе.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорогуск".