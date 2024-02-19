МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Экспорт украинской агропродукции через Польшу из-за блокирования границы упал в четыре раза по сравнению с 2022 годом, сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Итальянские фермеры привели корову на проповедь папы Римского

"В январе через Польшу транзитом мы экспортировали всего 300 тысяч тонн… В 2022 году через Польшу транзитом мы экспортировали 1,3 миллиона тонн. Цифры были в четыре раза больше", — сказал Кубраков в эфире всеукраинского телемарафона.

По его мнению, происходит искусственное блокирование пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорогуск".