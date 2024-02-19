ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак. "Безумие". В Польше обеспокоены "смертельным ударом" от Украины

"Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", — заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра.

Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше.

"Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", — сказал замминистра.

Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.