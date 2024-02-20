ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной

Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

В настоящее время в пункте пропуска "Дорохуск" акцию протеста проводят несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах, перекрыли дорогу тюками с сеном.

Судя по оборудованию места протеста, фермеры намерены продолжать свою акцию достаточно долго — они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища, места для приготовления пищи.