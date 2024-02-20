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https://1prime.ru/Agriculture/20240220/843120510.html
Польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной
Сельское хозяйство
Новости
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Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты... ПРАЙМ, 20.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, украина, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости.
Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
В настоящее время в пункте пропуска "Дорохуск" акцию протеста проводят несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах, перекрыли дорогу тюками с сеном.
Судя по оборудованию места протеста, фермеры намерены продолжать свою акцию достаточно долго — они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища, места для приготовления пищи.