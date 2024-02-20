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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240220/843120588.html
Украинские власти сообщили Еврокомиссии о протестах польских фермеров
Сельское хозяйство
Новости
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Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила во вторник, что Киев проинформировал Еврокомиссию о протестах польских фермеров на украинско-польской границе и надеется на... ПРАЙМ, 20.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, польша, ек, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила во вторник, что Киев проинформировал Еврокомиссию о протестах польских фермеров на украинско-польской границе и надеется на "решительную реакцию".
Ранее польские фермеры в ходе общенационального протеста перекрыли железную дорогу на контрольно-пропуском пункте "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из вагона на землю.
"Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ", — написала Свириденко в соцсети Х.