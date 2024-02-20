МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила во вторник, что Киев проинформировал Еврокомиссию о протестах польских фермеров на украинско-польской границе и надеется на "решительную реакцию". Итальянские фермеры привели корову на проповедь папы Римского

Ранее польские фермеры в ходе общенационального протеста перекрыли железную дорогу на контрольно-пропуском пункте "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из вагона на землю.

"Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ", — написала Свириденко в соцсети Х.