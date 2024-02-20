2024-02-20T15:43:37+03:00
2024-02-20T15:43:37+03:00
2024-02-20T15:43:37+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240220/843120685.html
В Польше заявили, что не против выхода страны из Евросоюза
Сельское хозяйство
Новости
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Некоторые польские фермеры на фоне кризиса с украинским зерном выступают за выход страны из европейского союза. Об этом заявил агентству РИА Новости фермер Кароль, участвующий в... ПРАЙМ, 20.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, ес, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — ПРАЙМ. Некоторые польские фермеры на фоне кризиса с украинским зерном выступают за выход страны из европейского союза. Об этом заявил агентству РИА Новости фермер Кароль, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск".
Во вторник, 20 февраля, аграрии в Польше усилили протесты, заблокировав пункты пропуска на границе с Украиной и дороги к железнодорожным станциям и морским портам.
"Я за выход Польши из Евросоюза. Я являюсь убежденным евроскептиком и хотел бы, чтобы наша страна вышла из Европейского союза", — сказал Кароль.
Он призвал провести референдум и разъяснить все против и за участия в ЕС.
Польша вступила в Европейский союз 1 мая 2004 года.