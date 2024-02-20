ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — ПРАЙМ. Некоторые польские фермеры на фоне кризиса с украинским зерном выступают за выход страны из европейского союза. Об этом заявил агентству РИА Новости фермер Кароль, участвующий в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Французский политик призвал уничтожить ЕС и НАТО

Во вторник, 20 февраля, аграрии в Польше усилили протесты, заблокировав пункты пропуска на границе с Украиной и дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

"Я за выход Польши из Евросоюза. Я являюсь убежденным евроскептиком и хотел бы, чтобы наша страна вышла из Европейского союза", — сказал Кароль.

Он призвал провести референдум и разъяснить все против и за участия в ЕС.

Польша вступила в Европейский союз 1 мая 2004 года.