МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Проверки, проводящиеся Россельхознадзором, гарантируют, что импортная растительная продукция, если она заражена карантинными объектами, на территорию России не попадет, пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Россельхознадзор ограничит поставки бананов из Эквадора

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, в понедельник прошли технических консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.

"Контроль проходит в соответствии с системой управления рисками, которая гарантирует, что зараженная продукция не поступит на территорию Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.

Такой карантинный фитосанитарный контроль ведомство проводит в соответствии с решением комиссии Таможенного союза "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе" (было принято 18 июня 2010 года) и федеральным законом "О карантине растений" номер 206-ФЗ (принят в июле 2014 года).

Экспортеры такой продукции в Россию обязаны соблюдать требования принимающей стороны и обеспечивать безопасность поставок. "Выполнение требований страны-импортера и обеспечение безопасности поставляемых товаров является прямой обязанностью компетентного ведомства страны-экспортера", — подчеркнули в пресс-службе.