ВАРШАВА, 21 фев — ПРАЙМ. Резолюцию о полном эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины предлагают принять в польском сейме, заявил экс-министр сельского хозяйства и развития села республики, депутат Роберт Телюс, выступая в нижней палате парламента. "Наведи порядок!" Польские фермеры призвали Россию "разобраться с Украиной"

"Я подаю заявление об изменении повестки дня и включении в нее резолюции, которую подготовила фракция "Права и справедливости", резолюции очень важной для польского сельского хозяйства, резолюции, которая обяжет правительство ввести эмбарго", — сказал Телюс.

"Это только две минуты работы – министр Секерский (нынешний министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский — ред.) и министр Хетман (министр развития и технологии Кшиштоф Хетман) подписывают распоряжение, и мы имеем перекрытую границу, и не будет протестов в Польше", — сказал он.

9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.