МАДРИД, 21 фев — ПРАЙМ. Колонны из нескольких сотен тракторов стекаются в центр Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в среду корреспондент РИА Новости. Польского фермера могут посадить на три года за флаг СССР, пишут СМИ

Протестующие фермеры направились в испанскую столицу из пяти близлежащих к городу пунктов: Торрехон-де-ла-Кальсада, Арганда-дель-Рей, Робрегордо, Эль-Эспинар (Сеговия) и Гвадалахара. Под аплодисменты многих жителей Мадрида колоны трактористов сопровождают машины национальной полиции. Конечной точкой сбора всех демонстрантов было выбрано министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства.

Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. На площади царит напряженная атмосфера, и периодически происходят столкновения между протестующими и сотрудниками полиции.

"Мы видим, как наши рынки затопляются продуктами, которые производятся по более низким стандартам и продаются по гораздо более низким ценам, чем наши. Это не только влияет на нашу способность конкурировать, но и подвергает опасности наше существование и устойчивость наших сельских общин. Мы требуем конкретных действий со стороны наших властей для защиты испанских фермеров", — сказал РИА Новости фермер из города Бургос Даниел Ромеро.

В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.