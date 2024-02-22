ВАРШАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Польские националисты предлагают запретить ввоз с Украины 18 видов сельскохозяйственной продукции, заявил журналистам вице-спикер сейма страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. "Унизим украинцев". В офисе Зеленского сделали жесткое заявление о Польше

"Мы представили проект постановления, которое можно принять в тот же день", — сказал Босак, пояснив, что в этом проекте предлагается расширить действующее эмбарго, касающееся четырех видов зерна "на 18 различных групп продуктов".

Вице-спикер считает, что национальное эмбарго на украинское продовольствие подвигнет руководство Евросоюза на переговоры с Польшей. "Если Брюссель в данный момент не хочет вести переговоры с польским правительством, с польскими фермерами, то надо ввести в действие это распоряжение, и я вас уверяю, что время на переговоры немедленно найдется", — сказал он.

При этом Босак заявил, что его политическое объединение поддерживает протесты польских фермеров. "Наши депутаты многократно ездили поддерживать фермеров и внутри страны и на границе. Мы будем поддерживать эту поддержку", — сказал вице-спикер.

Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.