МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор договорился о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам осуществления фитосанитарного контроля с компетентным ведомством Эквадора, говорится в сообщении российского ведомства. Россельхознадзор прокомментировал поставки корма Farmina в Россию

"21 февраля в режиме видеосвязи состоялись переговоры между Россельхознадзором и Агентством по фитосанитарному и ветеринарному регулированию и контролю Эквадора (AGROCALID) по вопросу утверждения текста меморандума о взаимопонимании об особенностях осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска. Стороны успешно согласовали документ и проработали возможность его дальнейшего подписания", — говорится в сообщении.

Также компетентные ведомства договорились подписать протокол об интеграции информационных систем в области карантина растений, который поможет в реализации положений меморандума.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор и AGROCALID провели переговоры по вопросам обеспечения фитосанитарной безопасности поставляемой из Эквадора подкарантинной продукции – бананов: по их итогам было принято решение возобновить сертификацию бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, при ввозе на территорию России будут подлежать лабораторной экспертизе.