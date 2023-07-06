МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский сервис кикшеринга Whoosh завершил размещение биржевых облигаций в объеме 4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Погашение облигаций: какие виды бывают, их особенности и сроки выплаты

Заявки на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами компания собирала во вторник. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 3 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 11,9-12,2% годовых. В итоге объем размещения был увеличен до 4 миллиардов рублей, а финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 11,8% годовых.

В компании отметили, что размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны всех категорий инвесторов, общий рыночный спрос составил около 5,4 миллиарда рублей, что позволило снизить первоначальный ориентир купона с 11,9%-12,2% до 11,8% и увеличить объем выпуска с 3 до 4 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок поступило более 16 тысяч ордеров со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц.

Организаторами выступили "БКС КИБ", Газпромбанк и "Тинькофф банк".

Эмитентом ценных бумаг является ООО "Вуш" — дочерняя структура ПАО "Вуш Холдинг" (Whoosh). Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование закупки нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

Whoosh — российский сервис кикшеринга, работающий в 50 локациях в России, Казахстане и Белоруссии. Парк компании составляет 133 тысячи электросамокатов и электровелосипедов. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской бирже.