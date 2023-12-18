2023-12-18T21:09:28+03:00
2023-12-18T21:09:28+03:00
2023-12-18T21:09:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20231218/842602392.html
Путин продлил обязанность по выпуску замещающих облигаций
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Обязанность для российских юридических лиц, имеющих обязательства по еврооблигациям, по выпуску замещающих облигаций продлена до 1 июля 2024 года, соответствующий указ президента... ПРАЙМ, 18.12.2023
рынки, облигации, новости, россия, выпуск облигаций
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Обязанность для российских юридических лиц, имеющих обязательства по еврооблигациям, по выпуску замещающих облигаций продлена до 1 июля 2024 года, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых актов.
В предыдущей версии указа соответствующая обязанность по выпуску замещающих облигаций действовала до 1 января 2024 года.
Согласно документу, юрлица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.