МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Обязанность для российских юридических лиц, имеющих обязательства по еврооблигациям, по выпуску замещающих облигаций продлена до 1 июля 2024 года, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых актов. Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

В предыдущей версии указа соответствующая обязанность по выпуску замещающих облигаций действовала до 1 января 2024 года.

Согласно документу, юрлица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.