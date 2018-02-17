FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Лавров: ЕС должен самостоятельно решать вопросы с поставками энергоносителей


Компании / Энергосети
  • *Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
    © AFP, Emmanuel Dunand

 

МЮНХЕН, 17 фев - ПРАЙМ. Страны Европы должны самостоятельно определять свою позицию по поставкам энергоносителей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия своих подходов к сотрудничеству с Европейским союзом не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. 

"Они должны сами определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи: например, как обеспечивать свои потребности в энергоносителях - с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений", - отметил Лавров.

Версия для печати

Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ