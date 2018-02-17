Лавров: ЕС должен самостоятельно решать вопросы с поставками энергоносителей

МЮНХЕН, 17 фев - ПРАЙМ. Страны Европы должны самостоятельно определять свою позицию по поставкам энергоносителей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия своих подходов к сотрудничеству с Европейским союзом не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они должны сами определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи: например, как обеспечивать свои потребности в энергоносителях - с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений", - отметил Лавров.