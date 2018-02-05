Снижение давления газа в ГТС Украины не нарушило стабильность энергосистемы

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Снижение давления газа в ГТС Украины и пиковое потребление электроэнергии никак не повлияли на стабильность украинской энергосистемы, говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в субботу.

"Отметим также, что ситуация, связанная со снижением давления газа в ГТС Украины на 20%, никак не повлияла на стабильность украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях ОЭС (объединенная энергосистема) Украины прошла второй зимний пик потребления – около 23500 МВт, который практически равен летнему максимуму (23800 МВт), однако "ситуация полностью контролируемая".

"В связи с тем, что базовая нагрузка АЭС больше, чем было в декабре и январе (текущее суммарная нагрузка энергоблоков составляет 11000 МВт), рост потребления, связанный со снижением температуры воздуха, не повлиял на стабильность работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

По данным компании, на тепловых электростанциях генерирующих компаний имеются резервные блоки, которые могут при необходимости быть включены в работу для покрытия пиков потребления.

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

Также, по данным компании, в соответствии с введенной кризисной ситуацией на рынке природного газа были частично переведены на использование мазута вместо газа киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ, при этом нагрузка этих станций осталось неизменной, изменений в энергобалансе страны в связи с этим не произошло.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

В субботу президент Украины Петр Порошенко и "Нафтогаз" заявили о стабилизации ситуации с поставками газа — Киев нарастил импорт из стран Европы.