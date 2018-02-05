МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков отметил зависимость ЕС от поставок российского газа, подчеркнув, что конфликт с Россией не выгоден Евросоюзу.

"С учётом устойчивых сдвигов в климате зимы в Европе будут все холоднее, ей понадобится больше, а не меньше российского газа. Спрос на него растёт. Из США танкерами не навозишься. Затяжной конфликт c Россией не в интересах ЕС", - написал Пушков в Twitter.

Ранее председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер также отметил, что потребность Европы в российском газе растет и будет расти в будущем.

На фоне аномальных холодов в Европе "Газпром" с 21 февраля ежедневно сообщает о новых суточных рекордах по экспорту газа в дальнее зарубежье. Отмечается, что в пятницу, 2 марта, "Газпром" побил очередной рекорд по суточному экспорту, поставив в ЕС около 713 миллионов кубометров газа.