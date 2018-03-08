Правительство Эстонии дало разрешение на строительство газопровода Balticconnector

ТАЛЛИН, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Эстонии в четверг дало разрешение государственному газораспределительному и электросетевому предприятию Elering на строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Прокладка газопровода начнется с эстонского полуострова Пакри и пройдет по дну Финского залива до города Инкоо в южной части Финляндии. Разрешение дано на сооружение газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в эстонских водах составит примерно 32,8 километра", - говорится в сообщении.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива.

Проект строительства газопровода является частью общеевропейской энергетической сети Европейского союза TEN-E, целью которого является обеспечение эффективно работающего энергетического рынка и его диверсификация.

Газопровод должен позволить передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил более 200 миллионов.

По данным компании Elering, строительство может начаться во второй половине нынешнего года.