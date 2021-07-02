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2021
https://1prime.ru/Energy/20210702/834100483.html
Новак переизбран на пост главы совета директоров "Россетей"
Энергосети
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Совет директоров "Россетей" в седьмой раз переизбрал своим председателем вице-премьера РФ Александра Новака, следует из материалов компании. "Избрать председателем совета... ПРАЙМ, 02.07.2021
россети, новости, энергосети, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" в седьмой раз переизбрал своим председателем вице-премьера РФ Александра Новака, следует из материалов компании.
"Избрать председателем совета директоров ПАО "Россети" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака Александра Валентиновича", — говорится в сообщении.
"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале.