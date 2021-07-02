МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" в седьмой раз переизбрал своим председателем вице-премьера РФ Александра Новака, следует из материалов компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Россети" заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака Александра Валентиновича", — говорится в сообщении.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале.