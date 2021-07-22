МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рост биржевой стоимости электроэнергии в РФ не повлияет на ее стоимость для населения, рассказал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Электроэнергия в регионах России подорожала до исторического максимума

"Текущий рост биржевой стоимости электроэнергии не повлияет на платежи россиян, так как тарифы регулируются государством и их рост согласовывается заранее — с учетом заработных плат, текущего уровня инфляции и состояния сетей в конкретном регионе", — считает эксперт.

По мнению аналитика, даже если стоимость электроэнергии для промышленности вырастет, потребители этого не заметят, поскольку будут оплачивать собственные счета — столько, сколько используют киловатт по фиксированной цене, которая также зависит от населенного пункта.

"Промышленным предприятиям потребуется использовать резервы для оплаты электричества, но жара не будет длиться очень долго, вскоре цены стабилизируются", — заключил эксперт.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на Администратора торговой системы (АТС) сообщила, что в регионах в европейской части России и на Урале стоимость электроэнергии для промышленности на бирже на фоне жаркой погоды достигла максимальных отметок за всю историю наблюдений.