КИЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о продлении до 31 августа действия спецтарифа на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны (0,06 доллара) за 1 кВт.ч, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube. Wildberries оценил влияние украинских санкций на работу компании

Кабмин Украины ранее принял постановление, согласно которому с 1 января была отменена льготная цена на электроэнергию для населения. Ранее первые 100 кВт.ч отпускались по цене 0,9 гривны (около 0,032 доллара) за 1 кВт.ч, выше этого лимита цена за 1 кВт.ч составляла 1,68 гривны (около 0,06 доллара). С 1 января на Украине действует единая цена — 0,06 доллара за 1 кВт.ч, и кабмин Украины регулярно продлевает действие ограниченной цены на электроэнергию.

"Слова и цифры "до 31 июля 2021 года" заменить словами и цифрами "до 31 августа 2021 года", — говорится в решении.

С 1 января на Украине также подорожал газ. В стране с начала января проходили протестные акции из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 февраля правительство ввело госрегулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр, что позволяет снизить стоимость "голубого топлива" для населения в среднем на 30%.

Тем временем парламент принял постановление, которым предлагается кабмину вернуть льготный тариф на первые 100 кВт.ч электроэнергии для бытовых потребителей. Также документом предлагалось правительству совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность введения госрегулирования тарифов, в частности установления фиксированной наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ).