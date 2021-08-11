МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла на 22,6% в годовом выражении и составила 8,485 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Uniper потерпела убытки в первом полугодии против прибыли годом ранее

Выручка компании выросла на 12,1% — до 42,1 миллиарда рублей. EBITDA составила 14,4 миллиарда рублей, увеличившись на 10,3%. Базовая чистая прибыль выросла на 5,9% в годовом выражении и составила 8,7 миллиарда рублей.

Рост выручки в отчетном периоде компания объясняет, в частности, завершением ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке № 3 Березовской ГРЭС и возобновлением платежей по ДПМ с мая 2021 года.

На показатель также повлияло увеличение выработки электроэнергии станциями "Юнипро". Это в свою очередь обусловлено ростом энергопотребления в связи с постепенным восстановлением экономики после COVID-19, смягчением ограничений по соглашению ОПЕК+, холодной зимой и рекордной жарой в мае-июне 2021 года, а также увеличением экспорта электроэнергии.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.