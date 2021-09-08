МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ распорядился не увеличивать количество регионов, где оптовые цены на электроэнергию регулируются, следует из Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, утвержденного в среду распоряжением правительства.

"Не увеличены территории ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков", — указано в ожидаемых результатах развития конкуренции в документе. За исполнение направления отвечает Минэнерго РФ.

Кроме того, к 2025 году планируется снизить сроки присоединения к электросетям объектов мощностью до 150 кВт до 90 дней, перейти на электронный документооборот при подключении объектов капстроительства к сетям минимум в 40 регионах России, а также увеличить долю частных компаний до 30% на розничных рынках по производству и сбыту электроэнергии.

Ценовые зоны с особенностями функционирования рынков электрической энергии и мощности — это регионы, где цены на поставку рассчитываются по по формулам индексации цен, определяемым ФАС России. Сами поставки производятся в рамках регулируемых договоров (РД). Такие зоны находятся в республиках Северного Кавказа, республиках Тыва, Карелия и Бурятия.