МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство подготовило проект постановления, упрощающий порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Жители Подмосковья подали 68 тысяч заявок на социальную газификацию

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку.

По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.

"Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила", — отметил премьер.