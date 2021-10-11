Кабмин упростил порядок подключения дачных участков к электросетям
Премьер-министр РФ Мишустин заявил об упрощении порядка подключения дачных участков к электросетям
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство подготовило проект постановления, упрощающий порядок подключения дачных участков к электросетям, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку.
По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.
"Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила", — отметил премьер.
https://1prime.ru/Energy/20211011/834934768.html
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