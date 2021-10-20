МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Возросшее число аномальных природных явлений зачастую осложняло подготовку энергетики РФ к осенне-зимнему периоду в 2021 году, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго оценили объем закачки газа в подземные хранилища России

"Подготовка к осенне-зимнему периоду этого года была осложнена многочисленными аномальными погодными условиями. Чрезвычайные ситуации, связанные с циклонами, ураганами, наводнениями, подтоплениями, пожарами, селями — они, конечно, осложняли работу топливно-энергетического комплекса и приводили к отключениям потребителей", — сообщил Шульгинов в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Министр отметил, что особенно влияние погодных условий было видно в регионах Дальнего Востока, Сибири, а также на Северном Кавказе и юге страны, где частно происходили отключения энергоснабжения.

В целом, по словам Шульгинова, аварийность в РФ за 9 месяцев 2021 года по генерирующим объектам и по магистральному сетевому комплексу остается на уровне прошлого года, при этом, что касается распределительных сетей — здесь фиксируется рост аварийности на 2%.

Увеличение экстремальных погодных условий в совокупности с высоким износом оборудования, в том числе сетевого, по словам главы Минэнерго, являются основными причинами роста аварийности. Необходимо адаптироваться под новые климатические условия, в частности адаптировать систему подготовки к осенне-зимнему периоду.

"Электросетевой комплекс, который зачастую спроектирован и построен в 60-70-е годы прошлого столетия — он не рассчитан на такие климатические условия, поэтому аварийность та, которую мы наблюдаем", — заключил Шульгинов.