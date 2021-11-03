МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль энергокомпании "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла на 23,6% в годовом выражении и составила 12,566 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО с начала года выросла в 16,5 раза

Выручка компании выросла на 16,3% — до 63,723 миллиарда рублей. EBITDA составила 22 миллиарда рублей, увеличившись на 14,6%.

Базовая чистая прибыль компании за эти три квартала составила 13,1 миллиарда рублей, показав рост на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Юнипро" отмечает, что на рост финансовых показателей в отчетном периоде повлияло, в частности, завершение ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС и возобновление с мая платежей по договорам о предоставлении мощностей (ДПМ).

Кроме того, на показатели повялил рост цены на рынке на сутки вперёд (РСВ) в первой ценовой зоне, обусловленный увеличением энергопотребления в связи с постепенным восстановлением экономики, смягчением ограничений добычи нефти по соглашению ОПЕК+, влиянием холодной зимы и рекордно высокой температуры летом.

Также "Юнипро" улучшила прогноз по показателю EBITDA на 2021 год до 27-29 миллиардов рублей с прежних 26-28 миллиардов рублей, сообщается в презентации компании.

"EBITDA 2021: улучшен прогноз результатов с 26-28 миллиардов рублей до 27-29 миллиардов рублей", — говорится в презентации.

Отмечается, что увеличение прогноза связано с тем, что риск повышенной плановой неготовности оборудования третьего энергоблока Березовской ГРЭС не оправдался, а разовые затраты по блоку имели незначительный эффект, в то время как восстановление экономики и ослабление ограничений сделки ОПЕК+ по добыче нефти сыграли положительную роль. Saudi Aramco увеличила чистую прибыль третьем квартале в 2,6 раза

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, котел получил повреждения. Сроки ввода станции в строй неоднократно переносились. Ремонтно-восстановительные работы на третьем энергоблоке были завершены 9 апреля текущего года. Начиная с 1 мая "Юнипро" начала получать плату за мощность третьего блока Березовской ГРЭС.

Кроме того, "Юнипро" сохраняет прогноз выплаты дивидендов в текущем году в размере 20 миллиардов рублей и подтверждает планы выплачивать по столько же в 2022-2024 годах, следует из презентации компании.

"Увеличение дивидендов до 20 миллиардов рублей в год в 2021 и 2022 годах отражает своевременный ввод и стабильную оплату мощности блока №3 Березовской ГРЭС", — говорится в презентации.