МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии на электростанциях ЕЭС России в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) будет на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщил председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. Китайский эксперт прокомментировал потребность Китая в иностранном угле

"Объем производства электроэнергии на электростанциях ЕЭС России в предстоящий ОЗП с учетом экспортных поставок составит 611,8 миллиарда кВт.ч, что на 3,6% больше, чем в ОЗП 2020/2021 года", — следует из его презентации на совещании "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов".

"Помимо прироста электропотребления мы ожидаем значительный прирост экспорта. Такое потребление будет покрыто в первую очередь выработкой тепловых станций — 9,4% к прошлому году, и в первую очередь — газовыми станциями, рост на 11% к прошлому году", — прокомментировал Опадчий.

Прогнозируемый прирост спроса, по данным СО ЕЭС, может быть обеспечен за счет увеличения выработки ТЭС и электростанций ВИЭ, с учетом меньшей выработки ГЭС и АЭС по сравнению с прошлым ОЗП.

По прогнозу Системного оператора, в предстоящем ОЗП сохранится положительная динамика потребления. В октябре 2021 – марте 2022 года потребление электроэнергии в ЕЭС России прогнозируется в объеме 597,8 миллиарда кВт.ч, что на 3,1% больше показателя ОЗП 2020/2021 года.

Ранее в ноябре глава министерства энергетики Николай Шульгинов сообщал, что минэнерго прогнозирует рост производства электроэнергии в РФ по итогам 2021 года на 5,6% по сравнению с предыдущим годом — до 1,123 триллиона кВт.ч.