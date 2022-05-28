МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин провел встречу с суперфиналистами всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" и предложил решить актуальную для энергетической компании задачу по развитию дополнительных видов деятельности.

"Конкурс "Лидеры России" — доказавший свою эффективность инструмент формирования кадрового резерва. Он дает возможность будущим лидерам совершенствовать управленческие навыки, изучать бизнес-процессы компаний из различных отраслей и создавать команду единомышленников. В Группе "Россети" работают сотрудники, в том числе на руководящих должностях, которые пробовали свои силы в этом конкурсе и стали суперфиналистами, как и сегодняшние участники", — заявил Рюмин в ходе встречи.

В этом сезоне конкурса управленцев компанию "Россети" представляли более 1 000 человек, 31 из них вышли в финал.

Группа "Россети" совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" организовала первый отраслевой конкурс — "Лидеры энергетики". Он проводится по методике конкурса "Лидеры России" с учетом отраслевой специфики для формирования управленческого резерва из числа высокопрофессиональных и мотивированных специалистов. За два года проведения этого конкурса участие в нем приняли более 5 000 сотрудников компаний группы и других компаний отрасли.

Наряду с конкурсом "Лидеры России" большой вклад в развитие кадрового потенциала вносят и другие проекты президентской платформы — Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв", Студенческая олимпиада "Я — профессионал", проект "Профстажировки 2.0".

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.