МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Словакия планирует достичь соглашения о "гарантированных" ценах c поставщиками электричества. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Nafta: Словакия может начать разработку собственных месторождений газа

"Мы можем договориться с операторами, что они предоставят определенные гарантированные цены… на 2023 и 2024 годы, что сильно поможет домохозяйствам держать цены на более низком уровне", — отметил премьер перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, подчеркнув значимость данной проблемы на фоне длительного периода инфляции в стране.