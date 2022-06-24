В Словакии хотят договориться о "гарантированных" ценах на электричество
Премьер-министр Словакии рассказал о планах договориться о "гарантированных" ценах на электричество
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Словакия планирует достичь соглашения о "гарантированных" ценах c поставщиками электричества. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Мы можем договориться с операторами, что они предоставят определенные гарантированные цены… на 2023 и 2024 годы, что сильно поможет домохозяйствам держать цены на более низком уровне", — отметил премьер перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, подчеркнув значимость данной проблемы на фоне длительного периода инфляции в стране.
https://1prime.ru/Energy/20220624/837285410.html
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