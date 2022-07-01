Молдавия купит электроэнергию у Приднестровья в июле и августе
Вице-премьер Молдавии сообщил о покупке электроэнергии у компании Приднестровья
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна до конца лета продолжит закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья и входит в состав российского "Интер РАО".
По словам Спыну, договор с ГРЭС заключен на июли и август. Цена на электроэнергию останется прежней и составит 59,9 доллара за МВтч.
Вице-премьер отметил, что это покроет потребность Молдавии в электроэнергии на 70%.
https://1prime.ru/Energy/20220701/837362750.html
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