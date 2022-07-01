МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что страна до конца лета продолжит закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья и входит в состав российского "Интер РАО". СМИ: североирландские поставщики газа и электричества сильно повысили цены

По словам Спыну, договор с ГРЭС заключен на июли и август. Цена на электроэнергию останется прежней и составит 59,9 доллара за МВтч.

Вице-премьер отметил, что это покроет потребность Молдавии в электроэнергии на 70%.