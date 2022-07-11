МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. России необходимо ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить контракты по поставке электроэнергии. Так считает депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

По его словам, нужен "полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекращение поставок российской продукции, включая электроэнергию".

Морозов подчеркнул, что против Литвы возможно ввести другие экономические ограничения, такие как запрет на литовский транзит для европейских товаров, понижение уровня дипломатических отношений и запрет приграничной торговли.

Депутат также выразил надежду, что Литву "вразумят старые европейцы".