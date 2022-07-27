МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Правительство Австрии введет "ценовой тормоз" на электроэнергию, чтобы облегчить австрийцам оплату счетов, механизм должен заработать с осени. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Австрия впервые создаст госрезерв газа

"Помимо расходов на товары повседневного спроса, растущие цены на электроэнергию ложатся тяжелым бременем на жителей Австрии. В такой стране, как наша, энергия не должна быть роскошью. Особенно, если речь идет об освещении собственной квартиры или приготовлении пищи на собственной плите дома. Поэтому с помощью ценового тормоза на энергию мы хотим принять еще одну эффективную меру, чтобы облегчить людям ситуацию при оплате счетов за электроэнергию", — объявил Нехаммер по итогам заседания.

Он отметил, что модель применения "ценового тормоза" проработают за лето, и он начнет действовать с осени.