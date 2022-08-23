МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Цены на овощи на Украине вырастут после октября

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ, заключенного 12.07.2012", — написал Мельничук в своем Telegram-канале.