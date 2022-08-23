Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем
Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Украина разорвала соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы РФ, заключенного 12.07.2012", — написал Мельничук в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/Energy/20220823/837863616.html
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