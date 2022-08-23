МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Разрыв Украиной соглашения с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем не повлияет на функционирование российской ЕЭС, заявили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС". Киев разорвал соглашение с Москвой о параллельной работе энергосистем

Ранее сообщалось, что Киев разорвал соглашение с Москвой о мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы России, заключенное 12 июля 2012 года.

"Параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года. Это обстоятельство не оказывает влияния на обеспечение надежности функционирования ЕЭС России и энергоснабжения потребителей. Российская энергосистема была готова к этому", — отметил представитель СО ЕЭС.

По его словам, оператор обеспечивает соблюдение принципа надежности "N-1" в энергосистеме России. Это означает, что при единичном отключении электросетевого или генерирующего оборудования в российской ЕЭС и объединенной энергосистеме Белоруссии параметры электроэнергетического режима находятся в области допустимых значений, электроснабжение потребителей осуществляется без ограничений.