МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В результате обстрелов украинскими войсками повреждены линии электропередачи, по которым электроэнергия с ЗАЭС и Запорожской ТЭЦ поступала в Херсонскую область, она подключена к другим источникам. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на директора "Херсоноблэнерго". Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг ЗАЭС

"Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город… Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий", — передала администрация слова директора "Херсоноблэнерго".

Отмечается, что перебои с подачей электроэнергии связаны как с техническими проблемами, так и с отходом от энергосистем Украины, а также из-за сложной обстановки относительно безопасности.

По словам директора "Херсоноблэнерго", Россия помогает Херсонской области восстанавливать разрушенные действиями украинских войск электросети.