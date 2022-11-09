МИНСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции через пару дней выйдет на проектные мощности после планово-предупредительного ремонта, сообщил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик. Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть после ремонта

"Первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте. Все работы закончили, сегодня произошло подключение к сети. Сейчас набираем обороты. Надеемся, что через пару дней выйдем на проектные мощности", — приводит слова Пархомчика в среду агентство Белта.

Вице-премьер добавил, что БелАЭС выработала 9,3 миллиарда кВт/ч с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, после чего он стал на первый планово-предупредительный ремонт. "Важный вопрос. Надо было все проследить, проанализировать, еще раз посмотреть и изучить. Повторное включение — серьезное событие для нашей страны", — подчеркнул он.

Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. В Швеции отключили крупнейший реактор АЭС, пишут СМИ

Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это было обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.

По данным минэнерго, 9 ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок атомной электростанции был вновь включен в энергосеть, начался поэтапный набор мощности. На момент сообщения министерства днем в среду она составляла 400 МВт.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. По данным министерства на октябрь, готовность строящегося второго блока Белорусской АЭС составляла 97%, на блоке ведутся дополнительные технологические работы и пусконаладочные работы.