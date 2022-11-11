ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — ПРАЙМ. Электросетевая компания Финляндии Fingrid предложила оказывать со следующего месяца поддержку компаниям государственного и частного сектора, которая позволит предотвратить возможный дефицит электроэнергии этой зимой, сообщили в компании. В Финляндии раскритиковали прекращение железнодорожных перевозок из России

"Fingrid вводит новую добровольную процедуру поддержки энергосистемы для компаний и государственного сектора с целью предотвращения дефицита электроэнергии", — сказано в сообщении.

Отмечается, что возможный дефицит будет покрыт за счет регулирования спроса в промышленности, а также резервными генераторами.

Кроме того, Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и будет осуществлять поддержку тех, кто достиг третьего уровня — "Высокий риск дефицита электроэнергии". Ожидается, что подробный план участия организаций в данной процедуре финская электросетевая компания обнародует на специальном мероприятии 17 ноября.