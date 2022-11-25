МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к единой электросети Украины на минимально контролируемый уровень мощности, при этом промышленность страны в пятницу остается без электричества, сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий. Постпред в Вене не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС

"Возобновляем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень мощности. К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности", — написал он в своем Telegram-канале.

Гамалий добавил, что в Хмельницкой области наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением, при этом регион обладает 35% мощности от потребности и критическую инфраструктуру "имеют возможность подключить всю". Чиновник уточнил, что, несмотря на усилия энергетиков, до сих пор без света остаются Изяслав и Белогорье.

По данным Минобороны России, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты были поражены.