Глава "Интер РАО" назвал объем энергопоставок в Казахстан
Глава "Интер РАО" Ковальчук: энергопоставки в Казахстан составили 50-150 МВт в месяц
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УФА, 7 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" уже несколько месяцев осуществляет коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, их мощность достигает 50-150 МВт ежемесячно, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук.
"Идут коммерческие поставки (электроэнергии — ред.) со стороны "Интер РАО", уже не один месяц. Объемы колеблются, от 50 до 150 МВт в месяц", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о поставках электроэнергии в Казахстан.
Как уточнили в "Интер РАО", коммерческие поставки электроэнергии осуществляются с лета.
https://1prime.ru/Energy/20221207/839088499.html
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