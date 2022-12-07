УФА, 7 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" уже несколько месяцев осуществляет коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан, их мощность достигает 50-150 МВт ежемесячно, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

"Идут коммерческие поставки (электроэнергии — ред.) со стороны "Интер РАО", уже не один месяц. Объемы колеблются, от 50 до 150 МВт в месяц", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о поставках электроэнергии в Казахстан.

Как уточнили в "Интер РАО", коммерческие поставки электроэнергии осуществляются с лета.