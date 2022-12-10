МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Через несколько дней Украина может перейти на плановые отключения электроэнергии, заявил в эфире всеукраинского телемарафона глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. В Одесской области получили повреждения объекты энергоинфраструктуры

"Плановые графики — это уменьшение дефицитов электроэнергии до тех величин, когда фактически облэнерго в плановом режиме каждые четыре часа смогут выключать разные очереди потребителей от электроснабжения. За несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко придерживаться этих графиков", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина планирует привлечь 32,5 миллиона евро кредита от государственного немецкого банка на восстановление поврежденных подстанций.

В пятницу Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны превышает уровень генерации, из-за чего круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.