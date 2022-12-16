МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин и президент РАН Геннадий Красников заключили соглашение, нацеленное на взаимодействие по вопросам научной, научно-технической, инновационной, экспертной и аналитической деятельности для надежного функционирования и развития электросетевого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба "Россетей". Аналитик раскрыл судьбу ключевой ставки в 2023 году

Стороны договорились о взаимодействии по подготовке предложений о перспективных направлениях исследований в сфере технологий и оборудования линий электропередачи, подстанций, для автоматизации систем управления в сетях.

Также "Россети" и РАН планируют совместную проработку вопросов, касающихся создания новых технологий, оборудования и комплексных систем для электроэнергетики, сотрудничество в проведении экспертизы, организации коммуникационных и презентационных мероприятий, проектов, способствующих популяризации науки.

"Электроэнергетика — это отрасль, которая исторически опиралась на достижения отечественной науки. Соглашение с РАН открывает новые возможности для использования компетенций российских ученых и будет направлено в первую очередь на стимулирование прикладных исследований, необходимых для развития электросетевого комплекса с учетом новых вызовов и задач", — отметил Рюмин.

По словам Красильникова, подписание этого соглашения — важный шаг во взаимовыгодном сотрудничестве. Стабильная работа и развитие объектов энергетической инфраструктуры сейчас особенно важны. Обеспечить рост и процветание отрасли должны именно ученые, отметил он.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.