МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Атомная электростанция "Олкилуото-3" в Финляндии возобновила производство электроэнергии, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на данные компании-оператора Teollisuuden Voima. Финская Fortum согласовала окончательные условия продажи Uniper

"Станция продолжает работать в режиме тестовой эксплуатации, которая была прервана осенью из-за повреждения турбины", — говорится в сообщении YLE.

Согласно прогнозу Teollisuuden Voima, в первые часы тестовой работы электростанция вырабатывала в среднем около 430 мегаватт электроэнергии в час. В среду она должна выйти на полную производственную мощность.

Ранее сообщалось, что возобновление производства электроэнергии на третьем блоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии, где в октябре была выявлена неисправность, было перенесено с 27 на 28 декабря.

В октябре компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO) сообщала, что третий блок АЭС "Олкилуото" будет переведен из тестового режима и введен в эксплуатацию 27 декабря.

По данным TVO, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.

Третий энергоблок находится с мая в тестовой эксплуатации.

АЭС Олкилуото — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.