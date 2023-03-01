Финны сократили потребление электричества в феврале
Fingrid: жители Финляндии снизили потребление электричества на пять процентов в феврале
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — ПРАЙМ. Жители Финляндии снизили потребление электроэнергии в феврале на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает в среду электросетевая компания Fingrid.
"В феврале финны также использовали электроэнергию более экономно, чем раньше. Экономия с поправкой на температуру составила пять процентов по сравнению с предыдущим годом", — говорится в сообщении.
Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что в феврале поставки электроэнергии были устойчивыми, а погода благоприятной, но финны были также экономными в расходе электричества.
Fingrid с лета 2022 года выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля.
Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.
https://1prime.ru/Energy/20230301/839944075.html
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