ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — ПРАЙМ. Жители Финляндии снизили потребление электроэнергии в феврале на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает в среду электросетевая компания Fingrid. СМИ: счета британцев за электричество продолжат расти

"В феврале финны также использовали электроэнергию более экономно, чем раньше. Экономия с поправкой на температуру составила пять процентов по сравнению с предыдущим годом", — говорится в сообщении.

Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что в феврале поставки электроэнергии были устойчивыми, а погода благоприятной, но финны были также экономными в расходе электричества.

Fingrid с лета 2022 года выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля.

Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.