МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рост энергопотребления и высокий уровень аварийности на ТЭЦ в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в летний период привели к ограничению передачи мощности в Китай, сообщили в Минэнерго. Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте "Листвяжная"

Работа энергосистем России в условиях экстремально высоких температур находится на особом контроле Минэнерго. Говоря об ОЭС Востока, в министерстве отметили, что "работа энергосистемы сопровождается высоким уровнем как потребления, так и аварийности на тепловой генерации на станциях СГК (Приморская ГРЭС) и ДГК (входит в "Русгидро" — ред.)".

"Из-за возникшего из-за этих двух факторов в ОЭС Востока дефицита начали вводиться ограничения передачи мощности в Китай. По воздушной линии "Амурская-Хэйхэ" переток был снижен до показателей 100-200 МВт", – приводятся в сообщении слова глава Минэнерго Николая Шульгинова с совещания по итогам работы ЕЭС России в условиях экстремально высоких температур.

Линия "Амурская-Хэйхэ" была построена в 2012 году и рассчитана на максимальную мощность электропередачи в 750 МВт.

В конце мая Минэнерго включило ОЭС Востока в перечень энергосистем, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения в 2023-2024 годах, был определен комплекс мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в так­их энергосистемах.

Объем потребления в регионе традиционно существенно выше среднероссийского показателя, отмечают в министерстве. По словам Шульгинова, в текущих условиях дефицит мощности компенсируется за счет увеличения загрузки гидроэлектростанций. Вместе с тем, с учетом необходимости соблюдения правил использования водных ресурсов, выработка Зейской ГЭС ограничена расходами при фактической гидрологической обстановке в бассейнах дальневосточных рек.