МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал позитивный прогноз на грядущую зиму, но не исключил возможности осложнений из-за конфликта на Украине.

"В то время как маржа по нашему базовому сценарию выше, чем в прошлом году, на мировых энергетических рынках остаются риски и неопределенности из-за продолжающегося воздействия (конфликта на Украине — ред.)", — говорится в докладе, опубликованном на сайте компании.

Энергооператор отмечает, что в этом году к зиме готовы больше средств накопления и выработки электроэнергии, включая дополнительные ветряные и угольные электростанции.

Аналитики компании считают, что цены на энергию будут также намного ниже, чем прошлой зимой.

В конце августа аналитический центр Resolution Foundation сообщал, что более трети домохозяйств в Англии столкнутся зимой с повышенными счетами за энергию из-за прекращения господдержки, введенной в прошлом году.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.