МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий призвал украинский бизнес экономно потреблять электроэнергию из-за возникшего в энергосистеме дефицита мощности. "Укрэнерго" сообщила о поставках электроэнергии из Словакии и Молдавии

""Укрэнерго" обращается с призывом как к потребителям домохозяйств, так и к украинскому бизнесу, к владельцам офисных, административных помещений, торговых центров, чтобы в дневной зоне (с девяти утра до шести вечера), по возможности, ограничивали электропотребление", — приводит слова Кудрицкого "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Он отметил, что, в частности, рекомендует не включать на полную мощность освещение, ограничивать использование энергоемких электроприборов. Кудрицкий пояснил, что компенсировать дефицит электроэнергии могут помочь, кроме экономии, выход из ремонта блоков теплоэлектростанций и увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран. Поэтому, по его словам, в четверг "Укрэнерго" вынуждена была привлечь аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии на уровне 1700 МВт.

"Это мощность почти двух атомных блоков. Этого импорта сегодня, например, хватило бы с огромным запасом для того, чтобы вообще не прибегать к аварийной помощи. Но, к сожалению, по экономическим и регуляторным причинам этот импорт очень ограниченно поступает в украинскую энергосистему. "Укрэнерго" должно, по сути, подстраховывать украинское население, привлекая помощь от соседей", — заключил чиновник.