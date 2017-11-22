FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британский FTSE растет на данных по ВВП, остальные европейские индексы в минусе


Рынки / Индексы

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основной индекс британской фондовой биржи торгуется в плюсе после выхода сильной статистики по ВВП Великобритании за третий квартал, при этом остальные европейские индексы остаются в минусе перед рождественскими праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06%, до 7608,8 пункта. Французский CAC 40 опускался на 0,14%, до 5378,54 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 13087,83 пункта.

Инвесторы обратили внимание на внутренние макроэкономические данные. Так, ВВП Великобритании в третьем квартале 2017 года, по третьей, окончательной оценке, увеличился в годовом выражении на 1,7%, а в квартальном - на 0,4%. Аналитики ожидали роста ВВП в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,4%.

В грядущий понедельник и вторник европейские биржи будут закрыты в связи с рождественскими праздниками, а у британской биржи в пятницу укороченный рабочий день. Инвесторы перед длинными выходными стремятся скорректировать свои портфели ценных бумаг.

В том, что касается общего фона и основных факторов для рынков в текущем году и начале следующего аналитики отмечают некоторую неопределенность. "Опасения, связанные с выборами во Франции и Нидерландах, не оправдались, но рынок беспокоили события, связанные с выходом Великобритании из ЕС, действия КНДР и новостная шумиха вокруг Дональда Трампа в первый год его пребывания на посту президента США. Пока неясно, какие из этих факторов сохранят свою значимость в 2018 году", - отметили аналитики "Сбербанк SBER КИБ" Том Левинсон и Юрий Попов в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ