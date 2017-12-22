Евро продолжает дешеветь на итогах выборов в Каталонии

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает опускаться в пятницу днем, результаты выборов в Каталонии по-прежнему оказывают давление на курс европейской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,185 доллара за евро с 1,1875 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 113,36 иены за доллар со 113,32 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,37 пункта.

Накануне в Каталонии прошли досрочные выборы в парламент. После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центральных властей в рамках применения 155-й статьи конституции.

Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

"Я очень сомневаюсь, что эти потери (евро к доллару - ред.) окажутся устойчивыми", - считает валютный стратег Commerzbank Ульрих Лойхтманн (Ulrich Leuchtmann), чьи слова приводит агентство Рейтер. Аналитик полагает, что несмотря на то, что напряжение между Мадридом и Барселоной, скорее всего, сохранится, на рынок это не окажет значительного влияния.

При этом дополнительное давление на стоимость валюты оказывает приближение рождественских праздников. Биржи многих стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Испании, будут закрыты 25-26 декабря. В связи с этим объем торгов остается низким.