Рубль вырос к доллару и евро на дорожающей нефти и словесных интервенциях

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. Словесные интервенции Центробанка и Минфина также поддержали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск снижался на 0,14 рубля - до 58,32 рубля, курс евро - на 0,32 рубля, до 69,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Цены на нефть растут в пятницу вечером, приближаясь к психологической отметке 65 долларов за баррель. Участники рынка ожидают выхода данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе действующих нефтяных и газовых буровых установок. По итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 15 декабря, число буровых установок в США снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 930 единиц.

Словесные интервенции также помогают рублю. Банк России готов обсудить с бизнесом различные предложения в области валютного контроля, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство до конца года доработает законопроект о либерализации валютного контроля.

Мировое соглашение между АФК "Система" AFKS и "Роснефтью" ROSN также благоприятно повлияло на рынок, хотя и не внесло существенных изменений в динамику курсов валют, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,2-0,5% к рублю. Рублевая цена "черного золота" оставалась около уровня 3,75 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пик очередного налогового периода в РФ приходится на католическое Рождество, 25 декабря, что в понедельник окажет дополнительную поддержку российской валюте, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Сильные курсовые движения до конца года, однако, представляются маловероятными, добавила она.

На предстоящей неделе курс доллара будет демонстрировать смешанную динамику, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"С одной стороны, ускоренный рост потребительских и инвестиционных расходов свидетельствует о благоприятных перспективах для роста американской валюты. С другой стороны, ухудшение показателей рынка труда, торгового баланса и снижение запасов нефти США снижают уверенность инвесторов в американской экономике", - говорит она.

"Неоднозначными видятся и последствия ожидаемой налоговой реформы. Рост экономической неопределенности оказывает понижающее воздействие на доходность гособлигаций США, что находит отражение в ослаблении курса доллара", - добавила Комарова.