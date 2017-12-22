Совдир "Юникредит банка" утвердил Альгимантаса Кундротаса старшим вице-президентом

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Юникредит банка" на заседании в пятницу утвердил кандидатуру Альгимантаса Кундротаса на должность старшего вице-президента и члена правления вместо уволившегося по собственному желанию Ивайло Главчовски, сообщается в материалах банка.

"Утвердить кандидатуру Альгимантаса Кундротаса на должность члена правления, старшего вице-президента "Юникредит банка" ... и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что текущие полномочия Главчовски прекратились 6 декабря, а до момента расторжения его трудового договора, которое состоится 9 января 2018 года, руководство блоком операционной деятельности банка будет временно осуществлять председатель правления Михаил Алексеев.

Также отмечается, что Главчовски переходит на новую должность в группе "Юникредит".

"Юникредит банк" принадлежит группе Unicredit, и работает в России с 1989 года. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.