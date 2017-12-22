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Евро снижается на новостях из Каталонии, доллар растет на принятии налоговой реформы США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается на новостях о победе сторонников независимости на выборах в региональный парламент Каталонии, свидетельствуют данные торгов. Курсу доллара оказывают поддержку по налоговой реформе в США.

По состоянию на 22.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1851 доллара за евро с 1,1875 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 113,28 иены за доллар со 113,34 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,35 пункта.

В четверг в Каталонии прошли досрочные выборы в парламент. По итогам выборов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечили себе абсолютное большинство в парламенте - 70 мест из 135.

Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центральных властей в рамках применения 155-й статьи конституции.

"Евро опустился на (каталонских) новостях, но не факт, что результаты голосования каким-либо образом продвинут вопрос (со статусом Каталонии - ред.)", - приводит агентство Рейтер комментарий главного валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

В свою очередь, курс доллара поддерживается оптимизмом инвесторов по поводу принятия налоговой реформы в США. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

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